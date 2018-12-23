تظاهرة للسترات الصفراء وسط بيروت

قامت "السترات الصفراء" بتظاهرة ضد الفساد وسط بيروت اليوم الأحد شارك فيها نحو ألفي شخص احتجاجا على الواقع السياسي والأوضاع المعيشيّة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن المتظاهرين انطلقوا من ساحة الشهداء ووصلوا إلى ساحة رياض الصلح حيث وضعت حواجز حديدية أمام السرايا الحكومية وسط بيروت.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية وأطلقوا شعارات "لا للطائفية كلنا بدنا بطاقة صحية".

وأعلن المنظمون لهذه التظاهرة أنهم لا يقلدون التظاهرات التي تحصل في فرنسا، بل يطالبون الدولة اللبنانية بأن تحذو حذو الدولة الفرنسية في رفع أجور العمال والموظفين وخفض الضرائب وغيرها من الأمور التي تحفظ للمواطن كرامته في وطنه.

وجرى صدام بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام السرايا الحكومية، نتيجة محاولة المتظاهرين إزالة العوائق الحديدية، كما رشقوا عبوات المياه على القوى الأمنية مما أسفر عن إصابة المحامي عباس سرور من الحراك المدني بجروح طفيفة في رأسه. وردد بعض المتظاهرين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".