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صدمة وحزن في الاردن بعد مقتل 19 اغلبهم اطفال في سيول جارفة (فيديو وصور)

صدمة وحزن في الاردن بعد مقتل 19 اغلبهم اطفال في سيول جارفة (فيديو وصور)
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