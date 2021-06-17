صدمه اردنيه بوفاة نجم التيك توك عمار البوريني وزوجته بحادث سير (فيديو+صور) 

البوابه – خاص

أصابت الصدمه جموع الشباب في الأردن على وجه التحديد، كما بقية شرائح المجتمع الأردني، عقب وفاة نجم "التيك توك" الكابتن عمار البوريني وزوجته سماح العقرباوي، وإصابة ابنته الوحيدة بجروح خطيرة فيما توفي في وقت لاحق جنين كان في أحشاء والدته.

عمار البوريني.. حداد

اتشحت مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بالحزن عقب الوفاة الكاتبن عمار البوريني يعد أحد نجوم موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"

آخر فيديو نصيحه للشباب

تناقل ناشطون محليون آخر مقطع فيديو للراحل قبل وفاته هو وزوجته بعشر دقائق فقط أي قبل وقوع الحادث المميت كان محور حديثه خلال الفيديو نصحيه وكأنها نابعه من القلب للشباب بضرورة العمل الجاد والسعي في الرزق لحتى يتمكنوا مع أبنائهم من العيش بكرامه ورغد وهناء.

الدفاع المدني يتدخل

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة، تعاملت يوم الخميس، مع حادث تصادم وقع بين تريلا ومركبة صغيرة على طريق النقب، نتج عنه وفاة امرأة وزوجها (عمار البوريني وسماح العقرباوي)، إثر تعرضهما لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة طفلتهما بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة في موقع الحادث، ومن ثم نقلتها وأخلت الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي، مشيرا إلى أن الطفلة قيد العلاج.

ولفت الناطق الإعلامي إلى أن الكوادر الطبية في مستشفى معان الحكومي، أجرت عملية قيصرية للأم المتوفاة، من ثَم أخرجت الجنين ووضعته على الأجهزة الطبية (الخداج).

صور عمار البوريني