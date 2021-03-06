وفاة الناشط الأردني الوسيم عبدالله العمري

توفي الناشط الاردني الوسيم عبدالله العمري مساء السبت بحادث سير مؤسف في جنوب افريقيا.

وقال ذوو الشاب العمري ان وزارة الخارجية ابلغتهم بوفاة الشاب العمري بحادث سير مروع بجنوب افريقيا

العمري في لقاء متلفز قبل يومين من وفاته



وكان الناشط الأردني الراحل عبد الله العمري، ظهر قبل يومين من وفاته، في لقاء مع الإعلامية ناديا الزعبي.

وفاة الناشط الاردني عبدالله العمري مساء السبت إثر حادث مؤسف في جنوب افريقيا انا لله وانا اليه راجعون #الاردن #جريدة_الدستور_الاردنية تم النشر بواسطة ‏جريدة الدستور Addustour Newspaper‏ في السبت، ٦ مارس ٢٠٢١

حيث ظهر العمري في حلقة من برنامج "لفة مع ناديا"، حيث وصفت الحلقة بأنها مليئة بالمغامرات الشيقة.

إصابة 4 أردنيين بالحادث الذي أودى بحياة العمري

وفي سياق ذا صله قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ليل السبت الأحد، إنها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الاردنية في جنوب أفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز انه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى المملكة بناءً على طلب ذويه.

وأضاف الفايز انه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين