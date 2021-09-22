صديق ملك المغرب يشكل تحالفا حكوميا

كشف رئيس الحكومة المغربية المُكلف، عزيز أخنوش، عن التحالف الذي سيشكل بموجبه حكومته الجديدة وقال انه سيضم الأحزاب الثلاثة (الأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال).

حكومة الاحزاب الكبرى

وقال أخنوش، إن أكبر ثلاثة أحزاب حصلت على مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الشهر، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال المحافظ، اتفقت على تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أخنوش، أن المُنطلق الذي تم اختيار التحالف بناء عليه هو توجه الإرادة الشعبية، مؤكدا أن التحالف سيسعى لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق، كما أكد الحرص على اقتراح أسماء للحكومة تتمتع بالمصداقية والأمانة.

من هو عزيز اخنوش؟



يبلغ أخنوش من العمر 60 سنة، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. ويملك أكثر من 500 محطة بنزين في المغرب، فضلا عن أنه يشغل منصب رئيس مجموعة أكوا الاقتصادية المتخصصة في مجال توزيع الطاقة من وقود وغاز.

ووفقا لتصنيف "مجلة فوربس" الأمريكية، احتل أخنوش المرتبة الثالثة كأغنى رجل في المغرب، حيث قدرت ثروته بحوالي 1400 مليون يورو. والجدير بالذكر أن اسم أخنوش يأتي مباشرة إثر المصرفي ورجل الأعمال المغربي، عثمان بنجلون، الذي قدرت ممتلكاته بما يقارب 1.700 مليون، في حين يترأس الملك المغربي القائمة، حيث تجاوزت ثروته سقف 5.300 مليون يورو.

المغرب : عزيز أخنوش يعلن عن حكومة ائتلافية جديدةhttps://t.co/5r3o1nYA9W pic.twitter.com/xFSjfdv3V0 — alsiasi (@alsiasi) September 22, 2021

حكم أخنوش قبضته على وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب منذ سنة 2007، التي تعد بدورها كيانا رئيسيا وفاعلا ضمن أجهزة الدولة، فضلا عن أنها تلعب دورا بارزا في العلاقات التي تجمع المغرب مع كل من إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، يترأس أخنوش، منذ 2016 حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي، علما وأنه يعتبر صاحب الشركة المغربية للاتصالات "Caractères".

أخنوش: نسعى لبرنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وسنعمل على اقتراح أسماء تتمتع بالمصداقية والأمانة pic.twitter.com/VYa2wiv9cV — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) September 22, 2021

من جانب آخر، يعد أخنوش الصديق المقرب للملك المغربي محمد السادس. ففي سنة 2013،استقبل أخنوش العاهل المغربي محمد السادس وزوجته الأميرة للا سلمى، في منزله في مدينة الدار البيضاء، لتناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان.

خلافا لذلك، لم يتجرأ أي سياسي مغربي على دعوة الملك وعائلته، وهو ما يعكس بدوره العلاقة الاستثنائية التي تجمع أخنوش بالعاهل المغربي.

وكلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في العاشر من سبتمبر/أيلول أخنوش، وهو زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن جاء حزبه في صدارة الفائزين في الانتخابات بحصوله على 102 من 395 مقعدا في البرلمان.