صد هجوم أوكراني ومقتل مئات الجنود.. الدفاع الروسية: قائد جديد لمنطقة العمليات العسكرية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قتلت أكثر من 340 جنديا في مناطق "دونيتسك" و"خيرسون"، وصد هجوم قامت به 3 كتائب أوكرانية معززة بكتيبة دبابات على محور نيكولاييف - كريغفوري روغ.

وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، قرارا بتعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنه "بقرار من وزير دفاع روسيا الاتحادية، تم تعيين الجنرال سيرغي سوروفيكين، قائدا للمجموعة المشتركة من القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

يشار إلى أن سوروفيكين يتولى قيادة القوات الجوية الروسية منذ 31 أكتوبر 2017. بالإضافة إلى قيادة القوات الروسية "الجنوبية" في منطقة العمليات الخاصة.

وقالت "الدفاع الروسية"، في بيان: "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، حاول العدو القيام بعمليات هجومية من قبل قوات من ثلاث مجموعات كتائب تكتيكية، وكتيبة دبابات وكتيبة من الحرس الوطني، وصلت من غرب أوكرانيا، باتجاه المناطق السكنية في سوخانوفو وبياتيخاتكي وسادوك وإيشينكو وبروسينسكوي وكارل ماركسفكوي ومالايا سيديمينوخا في مقاطعة خيرسون. تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدمير أكثر من 240 جنديا أوكرانيًا و 12 دبابة و 14 عربة قتالية مصفحة و8 مركبات و4 قطع مدفعية نتيجة القصف الروسي".

وأضاف بيان الوزارة: "نتيجة لضربات القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقتة للواء 17 دبابات واللواء 92 ميكانيكي، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفرسك ونوفوي ويامبولوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 12 آلية من المعدات العسكرية".

وبينت الوزارة أنه، خلال محاولة أخرى فاشلة لاجتياز نهر زريبيتس في اتجاه كراسنوليمانسك، من قبل قوات سريتين أوكرانيتين معززتين، قضت القوات الروسية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ودمرت 3 مركبات قتالية للمشاو و5 شاحنات صغيرة.