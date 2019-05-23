صراع بين روحاني وخامنئي

فيما تتحد الاصوات للحزبين الجمهوري والديمقراطي بشان الموقف من ايران فان بوادر خلافات وانقسامات ظهرت في اعلى هرم السلطة الايرانية.

فالصراع التقليدي بين الخطيّن المعتدل (ويمثّله الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف) والمتشدد (ويمثّله المرشد الاعلى للثورة علي خامنئي والحرس الثوري)، تجلّى مجددا في الساعات القليلة الماضية حيث انتقد خامنئي رئيس البلاد ووزير الخارجية لانهما لم يتصرفا كما كان يرغب بالنسبة لتطبيق الاتفاق النووي.

وأضاف خامنئي، في تعليقات نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت "إلى حد ما، لم أقتنع بالطريقة التي طبق بها الاتفاق النووي. في كثير من الأحيان، ذكرت الرئيس ووزير الخارجية بذلك". وتابع "لا أثق كثيرا في الوسيلة التي دخل بها (الاتفاق النووي) حيز التنفيذ.. وأبلغنا مرارا الرئيس ووزير الخارجية وأرسلنا لهم إخطارا".

فصحيح ان هذا الموقف ليس جديدا ولا نوعيا، تضيف المصادر، غير ان توقيته، في حمأة التوتر الايراني – الاميركي، يدل الى ان خامنئي غير راض عن اداء السلطة السياسية في البلاد اليوم.