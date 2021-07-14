صفحات للغش في امتحان الثانوية العامة بمصر.. والوزارة: "مستهدفون من جهات خارجية"

تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم في مصر، مصدر صفحات للغش على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أسئلة واجابات لامتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية اليوم الأربعاء.

وتفاعل طلاب الثانوية العامة مع تلك الصفحات، مع التأكيد على ضرورة الحذر لاختلاف ترتيب الأسئلة من ورقة امتحانية لأخرى.

وكانت الوزارة قد تحدثت عن سابقا، عن وجود جهات خارجية تعمل بتنظيم كبير داخل وخارج مصر، لتسريب امتحانات الثانوية العامة، وتشويه صورة الدولة.

حملة تشهير

وأكد وزير التعليم طارق شوقي يوم أمس الثلاثاء، أن وزارة الداخلية وكل أجهزة مصر تعمل على اكتشاف مصدر حملة التشهير وضبط المتهمين.

ونفت الوزارة كل ما يتردد عن تسريب امتحان الجبر قبل بدء الامتحان الذي يؤدية طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية اليوم.

وناشدت الوزارة الطلاب عدم التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب الامتحان فجرا لأنها تقوم بالنصب عليهم، ومؤكدة أن الامتحانات مؤمنة تماما.

ووصلت أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة بمادة الجبر صباح اليوم إلى اللجان تحت حراسة مشددة، ويتولى رئيس اللجنة استلام وفتح مظاريف الأسئلة.

جمع "حليب"

وقال وزير التعليم ، إن هناك حملات مستميتة منذ 3 سنوات، وصلت لقمتها لإيقاف تطوير التعليم في مصر، قائلا: "كل عام في خوف وغش وقضايا نتكلم فيها".

وأوضح الوزير، في تصريحات تليفزيونية: "الأيام الماضية شهدت الحديث عن اختلاق الأشياء مثل سؤال جمع "حليب"، وتناول الأمر بسخرية لكنه في النهاية هو سؤال منطقي وجاد".

وتابع: "هناك نغمة جديدة هذا العام تتمثل في أمرين "الغش والامتحان سهل وصعب"، فالأمر الأول هو الغش، حيث تم اتهام التابلت بأنه السبب، فتم إلغاءه، ومفيش امتحان على التابلت، طيب الطلاب بيغشوا إزاي، نغش بالموبايل وسماعات بلوتوث وإلكترونية وساعات إلكترونية وتكسير الكاميرات، واللي بيغش عمره ما بيصور نفسه، لكن العام الحالي صورنا أنفسنا ونتحدى الدولة وننشرها على السوشيال ميديا لإخافة الناس".

جهات خارجية

وأشار وزير التعليم، إلى أن هناك جهات خارجية تعمل بتنظيم كبير داخل وخارج مصر بالصوت والصورة لتسريب امتحانات الثانوية العامة، ولا نريد الحديث عنها قبل معرفة كل أبعادها، مؤكدا أن كل الأجهزة السيادية تعمل على ضبطها لمواجهتها، متابعا: "كلنا معرضين له وعلامته واضحة جدا وما نراه من عمليات الغش ليس عمل هواه".

وتابع الوزير: هناك غش في كل السنوات وجميع الأزمنة في مصر، عشان أكون صريح وواضح وليس اختراع أو أول مرة، ونمتلك العام الحالي بالأرقام حالات غش تم رصدها من خلال الإدارت، مع رصد قضايا يوميا، بلغت حتى الآن نحو 50 قضية وعقوبتها بين حرمان عامين من التعليم ومعاقبة ملاحظين وتغيير رؤساء لجان في نفس يوم الواقعة، ورغم ذلك فيعتبر هذا العام هو الأقل في حالات الغش، وما يروج يهدف إلى تشويه الصورة فقط لا غير".

تشويه صورة الدولة

وأشار إلى أن حدود دور وزارة التربية والتعليم، عمل الامتحانات وتقديم خدمة جيدة، وما يحدث داخل اللجنة أو من حد يعمل داخل الوزارة أو طالب داخل الوزارة، يتم ضبطه ومعاقبته، وهذا ما يحدث بصفة يومية وبأسرع شكل ممكن وخلال دقائق يتم الضبط والمعاقبة، ودورنا يقف هنا، ومن يسقط على الوزارة باتهامها هي والوزير، فهو ليس دورنا، "لأن منع الغش غير ضبط الغش".

وأكد وزير التعليم قائلا: "من هنا لحد آخر يوم في الامتحان.. كل يوم في ناس هتحاول تصوير الامتحان، لأن الهدف من الحرب الجارية، ضد وزارة التربية والتعليم تشويه صورة الدولة، علما بأن وزارة الداخلية تعمل عمل كبير دون الإعلان عنه، وكل كل أجهزة مصر تعمل على اكتشاف حملة التشهير، وضبط المتهمين".

المصدر: الشروق + مصراوي