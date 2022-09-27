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صلاة الغائب على القرضاوي في المسجد الأقصى

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2022 - 04:57
الشيخ يوسف القرضاوي
الشيخ يوسف القرضاوي

أقيمت في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة الثلاثاء، صلاة الغائب على الشيخ يوسف القرضاوي مؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي توفي الاثنين عن 96 عاما.

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وشارك حشد في صلاة الغائب التي اقيمت عقب صلاة العصر

كما أقام فلسطينيون بيت عزاء للقرضاوي في بلدة العيزرية شرقي القدس.

ونعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الإثنين، مؤسسه الشيخ يوسف القرضاوي الذي يوصف بانه أحد أعلام الإسلام البارزين في العصر الحاضر.

والقرضاوي عالم ازهري يحمل الجنسية القطرية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ان الرئيس محمود عباس قدم التعزية الثلاثاء، بوفاة الشيخ القرضاوي في برقيتين لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

والاثنين، نعت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" القرضاوي في بيانين منفصلين، مشيرتين الى نه "كرّس حياته مدافعًا عن القضية الفلسطينية".

كما قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، تعازيه بوفاة الشيخ يوسف القرضاوي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نجله عبدالرحمن يوسف.

ونقل بيان للرئاسة التركية عن أردوغان قوله ان القرضاوي "لم يتنازل طوال حياته عما آمن به، وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة".

كلمات دالة:يوسف القرضاويالمسجد الأقصىالقدسالعيزريةصلاة الغائبالاتحاد العالمي لعلماء المسلمينقطرمصرالأزهر

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