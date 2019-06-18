صلاة الغائب على مرسي في مناطق المعارضة السورية

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 01:41
صلاة الغائب على مرسي في مناطق المعارضة السورية

قال ناشطون سوريون، إن صلاة الغائب على الرئيس المصري، محمد مرسي، أقيمت مساء الاثنين، في مناطق المعارضة السورية.

ونشر ناشطون صورا من صلاة الغائب على مرسي في إدلب، وفي مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وأعاد ناشطون نشر أبرز تصريحات الرئيس مرسي المناصرة للثورة السورية، التي دعمها في عام حكمه بين 2012-2013.

وكان المئات أدوا صلاة الغائب على مرسي في المسجد الأقصى، على أن تقام صلاة الغائب على أول رئيس مصري منتخب في مساجد تركيا، الثلاثاء.

وتوفي مرسي خلال محاكمته، الاثنين، وقرر النائب العام المصري دفنه في مقبرة نصر بالقاهرة، رافضا وصيته بدفنه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

 

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