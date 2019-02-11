اعتقال شاعر شيعي امتدح صدام بحفل للحشد الشعبي

اعتقلت السلطات الأمنية العراقية، الاثنين، الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي، بعد صدور مذكرة قبض بحقه بعدما امتداح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في حفل تأبيني لأحد قتلى الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.

ونقلت شبكة "رووداو" عن مصدر في الشرطة قوله إن "الحرباوي سلم نفسه للأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، بعد صدور مذكرة إلقاء القبض بحقه بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يمجّد الرئيس السابق صدام حسين".

وأضاف أن "الأجهزة المختصة ستقوم بالتحقيق مع الحرباوي".

وكانت القوات الأمنية العراقية قد داهمت منزل الشاعر الحرباوي ولم تعثر عليه، بعد قصيدته التي امتدح فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وانتقد الأحزاب الحالية.

وقال الحرباوي في قصيدته الشعبية أمام حشد من العراقيين: "هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك من تمر بالغيم طيارة.. وهسة تغيرت والوضع تعبان، وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره (يعني أصبح ترامب صاحب البيت أنا ضيفه)".

وأضاف: "يا أبو عداي أكرهك، لكن أحبك كثيرا لأنك تدخل على المعتدي لداره"، ووجه كلامه لمن ينتقده على أنه قد يكون منتميا للبعث بالقول: "هسة يقولون بعثي وتكلم لصدام، لكني لم أنتم للحزب "وعندّي 16 شهيدا في عهده".

وأردف الحرباوي: "أنا لست بعثيا، لكن غثتني جدا دخلت ياترامب، لأنك دخلت غصبا ولم تأت زائرا"، منتقدا الأحزاب بالقول: "الدنيا تضل تهابك (العراق) لو أحزابك فيهم خير".