إطلاق وابل من الصواريخ على اسرائيل ردا على تنكيلها بجثمان شهيد من غزة

جاء القصف الصاروخي بعد ساعات على قتل الجيش الاسرائيلي للشاب الفلسطيني محمد الناعم (27 عاما) ثم التمثيل والتنكيل بجثمانه قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، رصد إطلاق 20 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترض 10 منها.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: “متابعة للتقارير عن تفعيل صافرات الإنذار في الجنوب، فالحديث يدور عن رصد إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل”.

وأشار إلى أن قواته اعترضت نحو 10 قذائف قبل سقوطها في البلدات المحيطة بالقطاع.

ولم يتحدث بيانجيش الاحتلال عن وقوع أي أضرار بشرية أو مادية جراء الصواريخ.

بوركت اياديكم

صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة الان باتجاه عسقلان pic.twitter.com/VxcHw2AL7M — Mohammad Dalal (@MohammadDalal3) February 23, 2020

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة (13)، إن “نظام القبة الحديدية تصدى لعدد من الصواريخ التي أطلقت من غزة، نحو جنوبي إسرائيل”.

وأفادت القناة (13) الخاصة، بأن عددًا من الصواريخ أطلقت باتجاه مناطق عسقلان، وسديروت، وكيسوفيم، وكرم أبو سالم، ومناطق أخرى.

وأشارت أن بلديتي عسقلان وسديروت أمرتا بفتح الملاجئ، بسبب القصف الصاروخي من غزة.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

يأتي ذلك بعد ساعات على استشهاد الفلسطيني محمد الناعم (27 عاما)، برصاص جيش الاحتلال، بجانب إصابة 3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق الأحد، حمّلت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، الاحتلال المسؤولية عن تداعيات استشهاد الشاب الفلسطيني، الذي قالت إنه “أحد عناصرها”.

وقال الناطق باسم “سرايا القدس” أبو حمزة، في تغريدة عبر تويتر: “اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه”.

وقال شهود إن القوات الإسرائيلية منعت نقل الشهيد والمصاب من المكان، وأطلقت النار على شبان فلسطينيين اقتربوا من السياج لسحبهم، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بالرصاص في أقدامهم.

وذكروا أن جرافة إسرائيلية، نقلت جثمان الشهيد، بطريقة "مُهينة"، إلى الجانب الآخر من الحدود، فيما تمكن الشبان من سحب المصاب الثاني، والذي تم نقله إلى المستشفى الأوروبي، جنوبي القطاع.