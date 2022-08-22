صواعق تقتل 13 شخصا باليمن

توفي 13 يمنيا فيما أصيب 21 آخرون بصواعق أصابتهم في محافظتي عمران وحجة، غرب البلاد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس لجنة الطوارئ في محافظة عمران، عبد الرحمن الملحاني، أن "صواعق رعدية ضربت مناطق متفرقة في محافظة حجة، وأدت إلى وفاة 7 مواطنين وإصابة 8 آخرين".

فيما أفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع في حكومة الحوثي، بـ"وفاة 6 نساء وإصابة 13 أخريات جراء صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء في منطقة حاشد التابعة لمحافظة عمران".

وفي 12 أغسطس الجاري، أعلنت الأمم المتحدة مصرع 77 شخصا جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت اليمن خلال أسبوعين.