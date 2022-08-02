(صورة) شاب يتجول عاريا وسط عمّان ويثير موجة من الغضب

فوجئ الاردنيون الثلاثاء، بمشهد شاب يتجول عاريا تماما قرب أحد التقاطعات المرورية الحيوية وسط العاصمة عمان، ما أثار موجة من الغضب والتنديد بهذا الفعل "الفاضح والدخيل" على المجتمع.

واظهرت صورة متداولة الشاب، الذي لم تعرف دواقعه، وهو يسير عاريا قرب دوار الكيلو غربي عمان.

ونقل موقع "نبأ الأردن" عن مصدر أمني قوله ان "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً حول الحادثة، وتوجهت على الفور الى منطقة دوار الكيلو لكنها لم تجد الرجل، حيث أنه غادر المكان قبل وصول الجهات المعنية".

وقال موقع "المدينة نيوز" ان الشاب كان يسير دون ان اي خوف او تردد ولم يظهر عليه اي علامات تشير الى انه يعاني من امراض عقلية.

أثار ما اقدم عليه الشاب الذي لا تزال هويته مجهولة استهجان المارة، والذين شددوا على أن هذا الفعل من الممارسات الدخيلة على المجتمع الأردني، وطالبوا الجهات الامنية بالعثور على الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وفيما اشار معلقون الى ان هناك حالات مشابهة اصبحت تتكرر بشكل لافت، فقد طالبوا الاهل بمراقبة ابنائهم خصوصا الذين لديهم امراض تجعلهم يقدمون على ذلك الفعل الفاضح.

وندد عدد من المغردين بأصحاب السيارات التي وقفت أو خفضت سرعتها من أجل التقاط صور للشاب.

وقال الصحفي نضال سلامه في تدوينة: “في الأخبار .. شاب سار عاريا بالكامل اليوم قرب دوار الكيلو بعمان.. طبعا هذا شي مخزي.. ومرفوض ولكن الله أعلم شو ظروفه قد يكون مريض نفسي أو مجنون..”.

وأضاف “لكن عجبي من اللي عملوا ازمة على الدوار عشان يصوروه بدل ما يستروه”.