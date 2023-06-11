صورة مثيرة للجدل تتصدر تويتر: إعلامي سعودي وملكة جمال كرواتيا معاً

تسببت صورة الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان بصحبة ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول في انتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الفريان الصورة على حسابه الرسمي في تويتر أمس السبت، خلال حضوره المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان في إسطنبول، تركيا.

وقد علق الفريان على الصورة بعبارة "الله يغربلها يا ساتر"، مما أدى إلى انتشار الصورة وتلقيها ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات، قبل أن يقوم بحذفها.



#دوري_الابطال شاهد .. #الفريان يلتقط صورة بجانب ملكة جمال كرواتيا قبل نهائي أبطال أوروبا في إسطنبول ويعلق: الله يغربلها ياساتر pic.twitter.com/sCGqH7JxJd — ناصر العلياني ( ابودانه ) (@nasserhq66) June 10, 2023

وفي مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" في اسطنبول، ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة ونجمة مونديال قطر، وذلك لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ولفتت كنول الأنظار بإطلالاتها المثيرة للجدل، وقامت بنشر مقاطع فيديو وصور على حسابها في انستغرام، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الصور والفيديوهات بسبب طابعها المثير.

مليون مبروك للشيخ منصور بن زايد ال نهيان كأس الابطال pic.twitter.com/kOu25HuPY1 — الدكتور ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) June 11, 2023

يشار إلى أن ملكة جمال كرواتيا السابقة كانت تعد "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" وحظيت بشعبية كبيرة خلال تواجدها في قطر خلال نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، عندما لفتت الأنظار بإطلالاتها الرائعة والمميزة في مختلف الأماكن في قطر، مما جعلها محط اهتمام وترقب من قبل الجماهير ووسائل الإعلام.

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022 الذي أُقيم في ملعب "أتاتورك الأولمبي"، تُوج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب البطولة، حيث فاز الفريق على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بهدفٍ وحيد، ليحقق الفوز ويتوج بلقب البطولة المرموقة لهذا الموسم.

شفت تغريدات الفريان وانصدمت ياساتر ستيني وبهالعقلية الله يرزقنا حسن الخاتمة بس — سعود (@SaudDec) June 11, 2023

الفريان انا اشهد انه ذيبان https://t.co/uonDirqsi7 — الفارس (@Z9aY1sVOXxHKgWm) June 11, 2023