صورة مثيرة للجدل.. هل تعمد وزير الخارجية التركي إهانة رئيس وزراء السويد ؟

في حدث ملفت ومثير للجدل، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجسد لقاءً بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، ولاحظ المتابعون في الصورة تفاصيل مثيرة للاهتمام.

فقد وثقت الصورة لحظة تصافح الوزير التركي ورئيس الوزراء السويدي، وهما في وضعيات مختلفة؛ حيث ظهر هاكان فيدان جالسًا على كرسي، بينما كان رئيس الوزراء السويدي يقف أمامه لمصافحته.

تداول النشطاء هذه الصورة بشكل واسع، وقد قام البعض بتفسيرها بطرق مختلفة. بعضهم رأى أن هذه الصورة تعكس "نشوة المنتصر"، حيث يُعتقد أن السويد قد وافقت على مطالب تركيا قبل الانضمام إلى حلف الناتو. وفي المقابل، ربط آخرون هذه الصورة بتصرف السلطات السويدية الأخيرة في السماح للعراقي المتطرف سلوان موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم.

📸 وكالات إعلامية عالمية تتداول صورة للمصافحة بين وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون حيث لم ينهض الأول على قدميه أثناء المصافحة في اجتماع البارحة بين الدولتين.



المصدر: متداول pic.twitter.com/IcsYTTCcab — TR99 (@TR99media) July 11, 2023

يُذكر أن السويد لم تنجح في إقناع تركيا برفع حق النقض (الفيتو) على طلب انضمامها إلى حلف الناتو، ولكن رئيس الحلف أكد أنه لا يزال هناك إمكانية لحل الخلافات قبل قمة المنظمة المقبلة.

في محاولة للتوصل إلى تفاهم، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان برئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون في مقر التحالف الأمني في بروكسل.

وعلق الكاتب والصحفي المصري جمال سلطان على هذه الصورة، معتبرًا إياها "الصورة الأشهر في مواقع التواصل الاجتماعي"، حيث أظهرت وزير الخارجية التركي وهو جالس ورئيس الوزراء السويدي واقفًا خلال لحظة المصافحة.

على صعيد آخر، تفاعل آخرون مع الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن تصرف هاكان فيدان يعكس معرفته بسجل الرجل وأفعاله، معتبرين أن الصورة تحمل رسالة قوية وتُلخص الوضع الدبلوماسي الحالي بين البلدين.