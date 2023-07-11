فيديو سيلفي في الحرم المكي.. فتاة سعودية تثير الغضب

انتشرت موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، إثر تداول مقطع فيديو يصور مواطنة وهي تقوم بتصوير نفسها أثناء الصلاة في الحرم المكي.

وظهرت الفتاة في صحن المطاف على بُعد أمتار قليلة من الكعبة المشرفة، وهي تحمل هاتفها المحمول بيدها وتلتقط "فيديو سيلفي" خلال تأدية الصلاة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ قامت الفتاة بتطبيق فلترات جمالية على الفيديو، بهدف تحسين مظهرها وجعلها تبدو أكثر جمالاً وسحراً.

وتفاجأ المغردون بالفيديو، وأعربوا عن استيائهم وغضبهم الشديد تجاه هذا التصرف غير المسؤول الذي يعد انتهاكاً لقدسية المكان والصلاة فيه.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث هاجم المستخدمون المواطنة وطالبوا بوضع حد لانتشار هذه الظاهرة المؤسفة.

كما أكد الكثيرون على أهمية توعية الناس بضرورة احترام المكان الذي يتم فيه الصلاة وقدسيتها، وأن تكون الصلاة محفوظة من أي تصرفات تنم عن عدم احترام وتقدير للأماكن المقدسة.

غضب بين المغردين

وأبدى العديد من المغردين السعوديين استياءهم وانتقادهم لتصرف الفتاة في الفيديو المنتشر، ومن بين هؤلاء المغردين، عبدالعزيز السلطان، الذي انتقد الفتاة قائلاً: "أمحق صلاة بسخط الله تبحث عن رضا الناس".

بدوره، عبر المغرد "وجدي" عن استياءه من هوس الفتاة بالتصوير، مشيراً إلى أنها وصلت إلى مرحلة إدمان التصوير، وأنها قد تتطور الأمور وتصور نفسها في وضعيات أخرى غير لائقة.

وأضافت المغردة ضحى الدخيل سخرية في تعليقها على تصرف الفتاة قائلة: "باقي تقول كبسوا"، وذلك في إشارة إلى بثوث تيك توك التي يقوم بها بعض المشاهير لجني الأموال.

كما انتقد المغرد سليمان المسند ما قامت به الفتاة، مشيراً إلى تركيزها على عدسة الجوال أكثر من التركيز على الصلاة، وتعبيرها الدائم عن نفسها وترتيب مظهرها وكأنها أمام المرآة، مشيراً إلى أنها تصلي في الحرم المكي.

رجل يثير الجدل بفيديو خلال عيد الأضحى

قد ظهر هذا الفيديو بعد أيام قليلة من حدوث حادثة أخرى، حيث ظهر رجل وهو يؤدي صلاة عيد الأضحى أثناء بث مباشر عبر تطبيق الفيديوهات "تيك توك". في الفيديو، كان الشخص يصلي ويراقب تفاعل المتابعين معه في البث المباشر، ولم يظهر تركيزًا كافيًا في الصلاة، مما أثار الانتقادات والجدل. يُطلق على هذا النوع من التصرفات على تيك توك مصطلح "التكبيس"، ويتضمن إرسال الدعم والهدايا أثناء أداء الأفراد للصلوات.