صورة نادرة للملكة رانيا تثير تفاعلا كبيرا على التواصل الإجتماعي

أثارت صورة نادرة للملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني عبدالله الثاني، إعجاب وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة النادرة التقطت قبل 36 عامًا، وتظهر فيها الملكة رانيا وهي في مرحلة الدراسة بصحبة زميلتها في إحدى المدارس الخاصة في الكويت عام 1987.

تلقت الملكة رانيا تعليمها في المدرسة البريطانية بالكويت، وحصلت على شهادة في إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقبل زواجها من الملك عبدالله، عملت الملكة رانيا في شركة "سيتي بنك" وشركة أبل في الأردن.

تتمتع الملكة رانيا العبدالله، البالغة من العمر 53 عامًا، بمكانة مرموقة كملكة المملكة الأردنية الهاشمية وتُعَدّ من أبرز الشخصيات النسائية القيادية في الوطن العربي، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا حقوق الأطفال والمرأة.

ولدت الملكة رانيا باسم رانيا فيصل الياسين في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني، وتزوجت من الملك عبدالله الثاني في عام 1993 قبل توليه العرش. وبعد عدة أشهر من تتويج زوجها كملك، أصبحت الملكة رانيا ملكة الأردن.

والدها كان طبيبًا للأطفال في أحد مستشفيات الكويت، وينحدر من أصول فلسطينية من مدينة طولكرم في الضفة الغربية.