مذيع قناة الجزيرة "أحمد منصور" يوجه رسالة نارية للرئيس أردوغان

وجه المذيع في قناة الجزيرة أحمد منصور رسالة حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تصاعد حملات العنصرية المستهدفة للعرب وبخاصة اللاجئين السوريين في تركيا.

في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، حذر منصور من أن عدم التدخل العاجل من قِبَل أردوغان لوقف هذه الحملات قد يؤدي إلى تدمير الاحترام والتقدير الذي كانت تحظى به تركيا وحزب أردوغان للعرب على مدار العقود الماضية.

وأشار المذيع إلى أن الاعتداءات العنصرية ضد السوريين تزايدت في الفترة الأخيرة، مع إعلان السلطات التركية عن حملة أمنية ضد المهاجرين غير الشرعيين، دون تحديد فئة أو جنسية محددة.

إعادة مليون لاجئ سوري

ومن جانبه، كان أردوغان قد تعهد قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية بإعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري بشكل طوعي. وأكد أمس أن عدد السوريين العائدين طواعيةً وصل إلى حوالي مليون شخص، وأن هذا العدد سيزداد في المستقبل بسبب رغبة اللاجئين في العودة وشوقهم لأراضيهم.

وأضاف أن العملية البنائية في الشمال السوري تجري بالتعاون مع دولة قطر، حيث يستهدف المشروع بناء آلاف المنازل لاستقبال حوالي مليون سوري. وأكد أن نحو 100 إلى 150 ألف منزل بات جاهزًا للاستخدام، مما سيساهم في عودة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم.

يشار إلى أن عدد السوريين المقيمين في تركيا يتجاوز أكثر من أربعة ملايين شخص، ومع إعلان أردوغان عن عودة مليون لاجئ، يظهر أن الرقم الرسمي قد قل بشكل كبير.

