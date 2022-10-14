صورة وفيديو: السعودية تعرض نسخة من حذاء النبي محمد

عرض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، نسخة ورسم من حذاء النبي محمد وذلك خلال معرض "الهجرة على خُطى الرسول محمد"

وتم عرض نسخة من حذاء النبي محمد صنعها حرفيون من الأندلس، وهي طبق الأصل من حذاء النبي محمد في القرن 13 الميلادي، وقد استند الحرفيون الى رواية عالم الحديث المغربي ابن عساكر (1287م) وذلك في سياق تناول المعرض موضوع الهجرة بأسلوب معاصر

وجاء المعرض احتفاءا بالسنة الهجرية الجديدة بحضور رفيع المستوى من مسؤولين وباحثين في الفن والتاريخ الإسلامي، ومثقفين وضيوف من مختلف دول العالم حيث يستمر المعرض لـ 9 اشهر قبل ان ينتقل من المنطقة الشرقية الى كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة، ثم إلى عدد من مدن العالم