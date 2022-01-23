صور إباحية خلال اجتماع للجنة برلمانية اسرائيلية عبر "زووم"

قالت وسائل اعلام اسرائيلية الاحد، ان مشاركا في اجتماع عقدته احدى لجان الكنيست (البرلمان) عبر تطبيق "زووم" عرض عبر شاشته صورا إباحية اضطرت رئيس اللجنة لتعليق الاجتماع على الفور.

واوضحت صحيفة جيروزاليم بوست ان تصرف المشارك في الاجتماع الذي نظمته لجنة الدستور والقانون في الكنيست لبحث مشروع بشأن مكافحة وباء كورونا، جاء للتعبير عن معارضته للقاحات، حيث أراد الاحتجاج بطريقته الخاصة.

وقالت ان رئيس اللجنة جلعاد كاريب، وهو أول حاخام ليبرالي في البرلمان الإسرائيلي، اضطر لتوقيف المناقشة وتقرر عدم السماح للمشاركين عن بعد باستخدام الشاشة خلال المناقشات.

ونقلت الصحيفة عن كاريب قوله ان مناهضي اللقاحات تم اعطاؤهم فرصة عادلة للتعبير عما في اذهانهم ولم يكن هناك اي سبب يدعوهم الى التمادي في الاحتجاج عبر الصور الاباحية وارسال اعداد كبيرة من الرسائل الالكترونية الى النواب.

واضاف ان "من المؤسف انهم في الايام الاخيرة قاموا بتصعيد احتجاجاتهم الى درجة انهم قاموا بتوزيع صور مؤذية"، مؤكدا ان "بعض نواب المعارضة سيؤيدون القانون بسبب تلقيهم رسائل عنيفة. سننتهي من تشريع القانون بصرف النظر عن التصيد".

وقال متحدث باسم اللجنة ان الصور الاباحية لم تجد طريقها الى شاشات اعضاء اللجنة او التلفزيون.