صور: احباط هجوم تفجيري في دمشق

ادعت وكالة الانباء السورية "سانا" ان قوات الامن نجحت في "إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف العاصمة دمشق" والقضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على ثلاثة آخرين.

جماعات تكفيرية



وقالت "سانا" نقلا عن مصدر بالأجهزة المختصة: "بالتعاون مع المواطنين الشرفاء في بلدتي زاكية وكناكر بريف دمشق، تم إحباط العملية الإرهــابية تجاه مدينة دمشق، التي كان يخطط لها الإرهـابيون والجماعات التكفيـرية".

ويتزامن هذا الاعلان في الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الاسد وخلال تلك السنوات ظلت دمشق الا نادرا بمنأى عن المعارك خاصة بعد ان أعاد الجيش السوري سيطرته على غالبية البلاد بما في ذلك غوطة دمشق بعد اتفاقات مع المسلحين بالتوجه الى شمال سورية او ابرام صفقة مصالحة معه

عقوبات على المقداد

وكانت قد أعلنت الخارجية البريطانية في وقت سابق الإثنين فرض عقوبات على 6 شخصيات تابعة للنظام السوري على رأسها وزير الخارجية، فيصل المقداد.