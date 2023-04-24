صور: اسرائيل رصدت مسؤول لحزب الله مع مدير المخابرات السورية قبل قصف القنيطرة

افادت تقارير اعلامية عبرية ان قوات الاحتلال التي قصفت القنيطرة في الساعات الاولى من فجر اليوم الاثنين، قد رصدت مسؤولا كبيرا من مليشيا حزب الله اللبناني الى جانب مدير المخابرات السورية بالقرب من المنطقة الحدودية

وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية انه وقبل ساعات من قيام المدفعية الإسرائيلية بقصف موقع في منطقة القنيطرة الليلة الماضية، تم تصوير قائد كبير في حزب الله برفقة رئيس المخابرات السورية قرب الحدود.

والقت طائرات اسرائيلية منشورات موجهة الى الجيش السوري قالت فيها "اننا نراقب وندرك التعاون الاستخباراتي الجاري مع حزب الله .. على الشريط الحدودي ... ان التعاون مع حزب الله جعل منكم قربانا وجلب لكم ضررا اكبر من المنفعة"

وقالت مصادر سورية ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي اقدمت في الساعات الاولى من يوم الاثنين على قصف عدة مناطق في محافظة القنيطرة المحاذية لحدود الجولان السوري المحتل

وقالت تقارير ان القصف الذي وصف بالعنيف استهدف نقاط رصد ومعسكرات تابعة للفرقة الرابعة ومليشيا حزب الله المواليان لايران