صور: الاعتداء على مصري في نيويورك لرفضه رفع علم المثليين

تعرض نادر حسنين، مهاجر من أصل مصرى لهجوم عنيف فى حديقة “واشنطن سكوير” بمانهاتن في نيويورك ليلة الأحد الماضى عندما هاجمته امرأة لرفضه استبدال العلم الأمريكى على عربة الهوت دوج الذى كان يعمل عليها بعلم المثليين.

وتحدث نادر حسنين، البالغ من العمر 66 عاما، عن رعبه بعد أن تعرض للكم فى الرأس وكسر الأنف وإلقاء الصلصة الحارة فى عينيه، قائلا إنه كان يخشى أن “ينزف حتى الموت”....

وقال حسنين ،وهو بائع متجول ، لصحيفة نيويورك بوست إنه “لن يعود أبدًا” إلى حديقة مانهاتن ، التي ابتليت بالجريمة في الأسابيع الأخيرة....

وقال حسنين للصحيفة بالعربية ، بينما كانت ابنته تترجم ، “كانت عيناي تحترقان، وكان الكثير من الناس يؤذونني ويدفعونني لكمات في مؤخرة الرأس، ولم أكن أعلم أنني كنت أنزف.. الآن أنفي مكسور، ويقولون إنني قد أحتاج لعملية جراحية، وعندما رأيت الدم في قبعتي وكنت أنزف من أنفي ، ظننت أنني سأنزف حتى الموت، مضيفًا: “لن أعود إلى هناك أبدًا“. وسارعت الشرطة إلى مكان الحادث ، وتم تصوير الهجوم بالكاميرا. ...

واستخدم ضباط شرطة نيويورك رذاذ الفلفل على الحاضرين في المسيرة والذين كانوا في حديقة Greenwich Village في وقت مبكر من مساء الأحد بعد أن غضب المحتفلون من استجابة الشرطة لكسر في الحواجز المعدنية المحيطة بالمنتزه الشعبي