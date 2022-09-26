صور: الايرلنديون يستقبلون فريق اسرائيلي باعلام فلسطين

"الحرية لفلسطين" ... وورايات فلسطينية، لافتات واعلام حملها الجمهور الايرلندي في محيط ملعب تلاغت القريب من العاصمة الأيرلندية دبلن وذلك قبل انطلاق مباراة كرة القدم بين منتخبي أيرلندا وإسرائيل تحت 21 عاما.

ووفق منصات التواصل الاجتماعي الايرلندية فقد شارك مئات الناشطين في المظاهرة حاملين في أيديهم أعلام فلسطين ولافتات تطالب بمقاطعة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال النشطاء ان الامن حاول منع دخول الأعلام واللافتات المنددة بإسرائيل إلى داخل الملعب، إلا أن عددا كبيرا كان يرتدي القمصان التي تحمل شعارات ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي ومؤيدة لفلسطين

وكان النشطاء الداعمون للحقوق الفلسطينية قد دعو الى عدم اجراء المباراة وعدم السماح للفريق الاسرائيلي للدخول الى ايرلندا وعلقت عبر حسابها على تويتر "نحن ندعم مطالب حركة بي دي إس الفلسطينية ونطالب بإقصاء إسرائيل من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم".



