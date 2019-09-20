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صور: السعودية تطلع الاعلام على حجم الدمار في منشآتها النفطية

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2019 - 01:33
وتحمّل السعودية والولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجمات على الشركة النفطية، فيما تنفي الأخيرة تورطها فيها.
وتحمّل السعودية والولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجمات على الشركة النفطية، فيما تنفي الأخيرة تورطها فيها.

فتحت الحكومة السعودية الباب امام وسائل الاعلام للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بـ معملي أرامكو في بقيق وخريص .

جاء ذلك خلال زيارة أكثر من ٨٠ إعلامياً من جميع الوسائل الإعلامية العالمية للمواقع المتضررة من الهجوم الذي استهدف معامل بقيق وخريص ، حيث اطلعوا على جهود أرامكو في إصلاح الأضرار في وقت قياسي.

وعُرضت لمراسلي وكالة "رويترز" بموقع هجرة خريص أعمال التصليح والترميم الجارية، فيما تم تثبيت رافعات في محيط منشأتين محترقتين.Ø§ÙØ±ÙØ§Ø¶ ØªØ¹Ø±Ø¶ ÙÙØ§ÙØ¹

وكان مسؤول تنفيذي في "أرامكو" كشف في وقت سابق اليوم أن الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط.

وتحمّل السعودية والولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجمات على الشركة النفطية، فيما تنفي الأخيرة تورطها فيها.

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وانخفض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميا بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت المنصرم، حيث استُهدفت منشأتان نفطيتان هما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.


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