صور: السعودية تطلع الاعلام على حجم الدمار في منشآتها النفطية

فتحت الحكومة السعودية الباب امام وسائل الاعلام للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بـ معملي أرامكو في بقيق وخريص .

جاء ذلك خلال زيارة أكثر من ٨٠ إعلامياً من جميع الوسائل الإعلامية العالمية للمواقع المتضررة من الهجوم الذي استهدف معامل بقيق وخريص ، حيث اطلعوا على جهود أرامكو في إصلاح الأضرار في وقت قياسي.

وعُرضت لمراسلي وكالة "رويترز" بموقع هجرة خريص أعمال التصليح والترميم الجارية، فيما تم تثبيت رافعات في محيط منشأتين محترقتين.

وكان مسؤول تنفيذي في "أرامكو" كشف في وقت سابق اليوم أن الهجوم على منشأة خريص النفطية استهدف 4 مواقع في مصانع إنتاج النفط.

VIDEO: 🇸🇦 Images taken during a press tour show the damage at the site of one of Saudi Arabia's #Aramco oil installations in #Khurais following an attack that Saudi Arabia said was "unquestionably" sponsored by Iran pic.twitter.com/cM2LwrkvCO — AFP news agency (@AFP) September 20, 2019

وتحمّل السعودية والولايات المتحدة طهران مسؤولية الهجمات على الشركة النفطية، فيما تنفي الأخيرة تورطها فيها.

وانخفض إنتاج السعودية بنحو 5.7 مليون برميل يوميا بعد الهجمات التي وقعت يوم السبت المنصرم، حيث استُهدفت منشأتان نفطيتان هما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.