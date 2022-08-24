صور: نجاة مسؤول عراقي باعجوبة بعد تحطم طائرته في صحراء الانبار

افادت مصادر اعلامية اماراتية بنجاة مدير الاستكشافات النفطية بوزارة النفط العراقية، بعد سقوط طائرته بصحراء النخيب بمحافظة الأنبار.

ونقلت صحيفة العين الاماراتية عن مصدر امني عراقي قوله ان المرحية التي تحطمت غربي العراق وتحديدا عند صحراء النخيب يوم الاربعاء كان على متنها مسؤولا في وزارة النفط

واوضحت ان "الطائرة هي مروحية أمريكية من طراز (روبسن ٦٦)، تابعة لوزارة النفط، وسقطت عند صحراء النخيب بمحافظة الأنبار".

وأوضح المصدر أن "مدير الاستكشافات النفطية كان على متنها وقد نجا بأعجوبة"، وارفت خبرها بمجموعة من الصور اظهرت تجمهر المواطنين ورجال الامن حول الطائرة المنكوبة