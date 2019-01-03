صور: نسرين زين العابدين بن علي تثير الجدل في احضان مطرب عالمي

كانت نسرين بن علي متزوجة من رجل الأعمال صخر الماطري

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل والتكهنات بعدما نشر مغني الراب التونسي العالمي كادوريم صورة مع نسرين بن علي، ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بمناسبة رأس السنة 2019.

وقبل أحداث يناير 2011، كانت نسرين بن علي متزوجة من رجل الأعمال صخر الماطري الذي فرّت معه قبل أن ينفصلا.



ونشر مغني الراب التونسي كادوريم (كريم الغربي) على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له برفقة نسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على سفينة في وسط البحر.

وكان كادوريم قد أعلن منذ مدة أنه يعيش قصة حب مع نسرين بن علي، وأنّ "علاقة جديّة" تربطهما، وأنهما يخططان للارتباط الرسمي بداية العام الجديد 2019. وأشعل خبر ارتباط ابنة بن علي، التي تقيم حاليًا في دبي، بمغني الراب العالمي كادوريم، مواقع التواصل الاجتماعي

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