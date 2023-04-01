صور: وزيرة فرنسية تعادي المسلمين على غلاف مجلة بلاي بوي الاباحية

ظهرت الوزيرة الفرنسية مارلين شيبا على غلاف مجلة بلاي بوي الاباحية ترتدي فستان جريء حيث كشفت عن ساقيها في وضعية اقرب الى طريقة بنات الليل

وحسب مجموعة فرانس بالعربي فان رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن عاتبت الوزيرة المفوضة في حكومتها مارلين شيبا على هذا التصرف

وقال المصدر ان الوزيرة مارلين شيبا اجرت مقابلة مطولة مع المجلة الاباحية تحدثت فيها عن حقوق النساء، وقد ظهرت بفستان جريء على أفيش المجلة.

ونقلت المجموعة ان قناة BFM الفرنسية، ان رئيسة الحكومة أبلغت الوزيرة شيبا بأن مقابلتها مع مجلة بلاي بوي الجرئية ليست مناسبة.

وحسب موقع موسوعة ويكيبيديا فان مارلين شيبا (مواليد 18 نوفمبر 1982) هي سياسية فرنسية تشغل حالياً منصب وزيرة المواطنة وقالت الموسوعة ان مارلين شيابا أعلنت في في 26 يوليو 2020، أن مشروع قانون مكافحة الانفصالية سيُقدم «في بداية العام الدراسي، في سبتمبر أو أكتوبر» وسيستهدف بشكل خاص «الإسلام السياسي».

وكانت لوزيرة قد صرحت في وقت سابق "أنها لا تحتمل رؤية طفلة صغيرة ترتدي الحجاب" وقد جاء ذلك خلال تعقيبها على دعوات منع بيع الحجاب للفتيات الصغيرات في المتاجر والمحلات الفرنسية

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