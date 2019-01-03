صور وفيديو: تعيين عازف في مراقص ليلية بمنصب ثقافي رفيع في حمص السورية

النائب في البرلمان السوري "محمد قبنض" اعلن في إحدى الجلسات، أن "الطبل والزمر ضروري بأي شبر من أرضنا الحبيبة".

أصدر وزير الثقافة في حكومة النظام السوري قرارا بتعيين "عازف طبلة" في المراقص الليلية، مديرا للمركز الثقافي في مدينة حمص

وأصدر وزير الثقافة في نظام الأسد "محمد الأحمد" قرارا بتعيين "حسان لباد" الحاصل على إجازة في الموسيقا، ويعمل كعازف درامز في المقاصف الليلية، الذي يعرف عنه تأييده الشديد لبشار الأسد ونظام حكمه. وفق موقع بلدي نيوز الالكتروني

كما خالف وزير الثقافة القوانين حول القدم الوظيفي في تعيين مدير المركز الثقافي، والذي تشترط فيه وزارة الثقافة ضمن نظامها الداخلي أن يكون المدير قد أتم 8 سنوات في العمل الوظيفي، علما المدير الجديد تم توظيفه منذ سنة وثلاث أشهر فقط، كما أنه من محافظة حماة.

يشار الى ان النائب في البرلمان السوري "محمد قبنض" اعلن في إحدى الجلسات، أن "الطبل والزمر ضروري بأي شبر من أرضنا الحبيبة".