ضابط أمريكي يكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني

كشف الضابط الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، النقاب عن تفاصيل خسائر الجيش الأوكراني، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن عدد القتلى القوات الأوكرانية تجاوز ال 100 ألف جندي، ومئات آلاف الجرحى.

وأشار ماكغريغور، إلى أن الجيش الأوكراني "لا ينتصر"، وأنه بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، وينتظر الضربة الروسية القاصمة التي ستقضي عليه.

وأكد الضابط الأمريكي في حوار مع صحيفة Grayzone: "، أنه لا يمكن إخافة روسيا، أو اجبارها على الخضوع.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، قد تحدث في وقت سابق، عن قوة الجيش الروسي في أوكرانيا، واسلحته المثيرة للإعجاب، مشيرا إلى أن موسكو لم تنتصر بعد، ومتعهدا باستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقال أوستن في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي 2022 الذي تستضيفه كندا: "نتيجة النزاع في أوكرانيا ستساعد في تحديد مسار الأمن العالمي في هذا القرن".