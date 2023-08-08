ضابط اسرائيل: التطبيع مع السعودية بعيد المنال

وصف ضابط إسرائيلي كبير، امس الثلاثاء، ما يتم تداوله من احاديث بشان التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية قريبا بانه عبارة عن "أوهام" بالتزامن مع اعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو انه قد يضطر لتقديم بعض التنازلات للفلسطينيين في سبيل اتمام التطبيع مع العربية السعودية

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن اللواء (احتياط) إيتان دانجوت قوله ان "من يتخيل أن السعوديين سيوافقون على التطبيع دون التطرق إلى القضية الفلسطينية واهم".

تأتي تصريحات دانجوت الذي تسلم سابقا منصب المنسق لعمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية في ظل تزايد حديث المسؤولين الإسرائيليين مؤخرا عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية وقالت تقارير اميكية ان الرياض فرضت شروطا تعجيزية على رأسها الموافقة على بناء مفاعل نووي وهو ما لا تريده اسرائيل التي تنظر الى الامر بانه خطوة لفقدانها السيطرة العسكرية على المنطقة

لكن المملكة أكدت مؤخرا في أكثر من مناسبة أنها لن تقدم على التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية.