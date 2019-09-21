ضابط شرطة لمتظاهري دمياط: علي راسنا يا رجالة

بثت صفحة خالد سعيد على فيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه عدد كبير من المتظاهرين قالت إنه في مدينة دمياط، وهم يرددون "ارحل ارحل" أمام عدد من أفراد الشرطة المصرية ملثمين ومدججين بالسلاح.

وظهر في الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يقول للمتظاهرين: علي راسنا يا رجالة، محدش هيعملكم حاجة!

كما نشر ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه في دمياط أيضا يظره رجلا بزي عسكري يمنع الشرطة من الاعتداء على المتظاهرين.

وفي أجواء يراها البعض أشبه باستعادة "روح ثورة يناير"، تشهد العديد من المحافظات المصرية مظاهرات احتجاجية تطالب بإسقاط النظام الحاكم، وتدعو لرحيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، خرجت التظاهرات في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والغربية، والشرقية.

ووسط تعامل أمني غير عنيف – حتى الآن- على غير ما هو معتاد، بدأت أعداد المتظاهرين تتزايد بشكل ملحوظ في بعض المحافظات، مرددين الهتافات المنددة برأس النظام وممارساته.

وتصدر وسم #ميدان_التحرير أعلى الوسوم تداولا في مصر، بأكثر من 240 ألف تغريدة خلال أقل من أربع ساعات منذ انطلاقه.