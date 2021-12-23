ضبط أسلحة بمركب "قادم من إيران" في بحر العرب

ضبطت سفن الأسطول الخامس الأمريكي أسلحة على مركب صيد "إيراني المنشأ" في شمال بحر العرب.

وجاء في تغريدة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية في حسابها على تويتر، "أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، ضبط أسلحة على مركب صيد مجهول الهوية في شمال بحر الحرب في 20 ديسمبر الجاري".

وقالت القيادة في تغريدة على تويتر إن سفن الأسطول الخامس الأمريكي ضبطت "حوالي 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و 226600 طلقة ذخيرة" على متن المركب.

وأوضحت القيادة أن ضبط الأسلحة جاء خلال "الصعود إلى المركب للتحقق من هوية العلم وفقاً للقانون الدولي المتعارف عليه".

وبحسب موقع، "dvidshub"، المرفق بالتغريدة، فإن السفن الساحلية لدوريات البحرية الأمريكية، Typhoon ، (PC 5)USS Tempest (PC 2)، USSعلى الأسلحة أثناء بحث أجراه أفراد من خفر السواحل الأمريكي.وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق إلى مدمرة الصواريخ الموجهة USS O’Kane (DDG 77).

وبحسب الموقع، تم تقييم أن السفينة مجهولة الهوية صنعت في إيران (إيرانية المنشأ) وعبرت المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى "الحوثيين" في اليمن. ونوه المصدر بأن "التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية".

عرّف طاقم السفينة المكون من خمسة أفراد عن أنفسهم بأنهم يمنيون وسيتم إعادتهم إلى اليمن.

وبعد إزالة الطاقم والبضائع غير المشروعة، قررت القوات البحرية الأمريكية أن السفينة المذكورة تشكل خطرا على الملاحة التجارية وأغرقتها.



وتؤدي القوات البحرية الأمريكية بانتظام عمليات أمنية بحرية في الشرق الأوسط لضمان التدفق الحر للتجارة المشروعة وتعطيل نقل البضائع غير المشروعة التي غالبًا ما تمول الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وصادرت السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية العاملة في منطقة الأسطول الخامس للولايات المتحدة ما يقرب من 8700 قطعة سلاح غير مشروعة في عام 2021.

في فبراير، صادرت المدمرة التي تعمل بالصواريخ الموجهة يو إس إس وينستون إس. تشرشل (DDG 81) مخبأ للأسلحة قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك آلاف البنادق الهجومية من طراز AK-47 ، والمدافع الرشاشة الخفيفة ، وبنادق القنص الثقيلة ، وقاذفات القنابل ذات الدفع الصاروخي.

تغطي منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط اختناق حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.