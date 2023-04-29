ضبط صواريخ أمريكية ومستودعات سلاح في درعا (فيديو)

البوابة - وثق فيديو، نشرته وسائل إعلام، ضبط الأجهزة الأمنية السورية، مستودعات أسلحة في العديد من مناطق ريف درعا جنوب البلاد، من مخلفات تنظيم داعش.

وقال مصدر أمني، أن الأسلحة التي تم ضبطها في الريفين الشرقي والغربي لدرعا، تضم صواريخ لاو وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

واشار المصدر، إلى أن ضبط تلك المستودعات تم بالتعاون مع أهالي درعا، وأن عمليات توثيق الضبط تم بحضور ضباط من الجيش الروسي المكلفين في المنطقة الجنوبية.

وقال المصدر إن: "الأسلحة تتضمن صواريخ متنوعة من بينها صورايخ "لاو" غربية الصنع، ورشاشات من عيارات 14.5 مم و12.7 مم و23 مم ورشاشات من نوع "BKC" وذخائر بكميات كبيرة لتلك الأسلحة"

كما تم ضبط مدافع وحشوات هاون من عيار 82 مم و60 مم، بالإضافة إلى قناصات متنوعة وكميات كبيرة من البنادق الآلية والقنابل وقواذف "RBG 9" و"RBG 7" وأسلحة متنوعة أخرى.