ضبط مليون دولار مزيفة بحوزة ٣ أشخاص شمالي الأردن

أعلنت مديرية الامن العام الاردنية الاحد، ضبط ثلاثة اشخاص في لواء الرمثا شمالي المملكة وبحوزتهم اكثر من 3 ملايين دولار مزيفة.

واوضح الناطق الاعلامي باسم المديرية في بيان عبر فيسبوك إنّ "معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي عن امتلاك مجموعة من الأشخاص لكميات كبيرة من العملة المزيفة ونيتهم ترويجها في الأسواق وبين المواطنين".

واضاف البيان ان "فريقاً تحقيقياً خاصاً تولى متابعة تلك المعلومات، إذ تمكن الفريق من التأكد منها ومكان إخفائها وجرت مداهمته".

وتابع انه "أُلقي القبض على ثلاثة اشخاص وبتفتيش المكان عثر على ما يزيد عن مليون دولار مزيفة".

واشار بيان الناطق باسم مديرية الامن العام الى انه تم مباشرة التحقيقات مع هؤلاء الاشخاص تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

الى ذلك، اعلن الناطق في بيان منفصل عن القاء القبض على تاجري مخدرات في العاصمة عمان ولواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء المجاورة، وبحوزتهما "كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وقال في البيان ان "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال حملاتهم وتحقيقاتهم المتواصلة لملاحقة تجار الموت ألقوا القبض خلال ال 24 ساعة الماضية على تاجرَين للمخدرات في العاصمة ولواء الرصيفة".

مكافحة المخدرات تلقي القبض على تاجرَي مخدرات في العاصمة والرصيفة ، وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة



للتفاصيل || https://t.co/UHiYJvDW22#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/12ZbsjFrn2 — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) October 30, 2022

واضاف تفصيلا انه "في العاصمة قام فريق تحقيقي خاص بمتابعة معلومات عن أحد تجار المخدرات وقيامه بحيازة وترويج المواد المخدرة ، ليتم بعد التأكد من تلك المعلومات مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 55 كفاً من مادة الحشيش المخدرة".

وتابع أنّه "في لواء الرصيفة فقد أُلقي القبض على تاجر للمواد المخدرة بعد أن ثبت قيامه بحيازة وتوزيع المواد المخدرة على مروجين من أجل بيعها في عدة مناطق في محافظة الزرقاء والعاصمة".

واشار الى انه "بعد تفتيش منزله عثر داخله على 11 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة" مبينا انه "ستتم إحالة القضيتين لمدعي عام محكمة أمن الدولة".