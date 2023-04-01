ضبط 12 شابا وفتاة "يتعاطون المخدرات" داخل شاليه في الاردن

قالت وسائل اعلام اردنية السبت، ان مدعي عام امن الدولة قرر توقيف 12 شابا وفتاة لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق في تهمة حيازة وتعاطي المخدرات في احد الشاليهات.

واوضحت المصادر ان الموقوفين، وبينهم حدث، تم ضبطهم داخل شاليه في منطقة الشونة الجنوبية في منطقة الاغوار الاردنية، وبحوزتهم مواد مخدرة.

واشارت الى انه تم عرض الموقوفين على مدعي عام محكمة امن الدولة، والذي قرر توقيفهم في احد مراكز الاصلاح والتاهيل على خلفية تهمتي حايزة وتعاطي المواد المخدرة.

وقال موقع "الوقائع" ان اشخاصا كانوا نشروا دعوة على الانستغرام للراغبين في حضور الحفل في الشاليه وذلك في مقابل عشرين دينارا (نحو 28 دولارا) سعرا للتذكرة الواحدة.

واضاف الموقع ان منظمي الدعوة اوضحوا ان الدعوة تشمل "شرب الكحول وتعاطي المخدرات"، لافتا الى ان ذلك اعتبر انتهاكا لحرمة شهر رمضان.

وفي سياق متصل، كشفت مديرية الامن العام الاردنية عن ضبط 931 شخصًا علىخلفية 524 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة خلال شهر آذار/مارس الماضي

ونقلت وسائل اعلام محلية عن الناطق الإعلامي باسم المديرية قوله ان بين من تم ضبطهم اشخاص مصنفون خطرين، مشيرا الى انه تمت احالتهم جميعا الى محكمة امن الدولة.

واضاف الناطق ان اجهزة الامن ضبطت خلال هذه القضايا 133 كغم من مادة الحشيش و500 الف حبة كبتاغون و40 ألف حبة من انواع مخدرة اخرى، اضافة الى 3.5 كلغم من مادة الكريستال المخدرة، اضافة الى كميات من الكوكايين واشتال الماريغوانا، فضلا عن اسلحة نارية.

وشدد الناطق باسم مديرية الامن على ان الحملات الامنية وعمليات مكافحة المخدرات مستمرة بحزم ودون تهاون في كافة مناطق المملكة، وذلك لقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة سواء تعاطيا او ترويجا او اتجارا.