ضبط 13 طنا من المخدرات في ميناء بيروت

ضبطت السلطات اللبنانية، في ميناء العاصمة بيروت، شحنة من المواد المخدرة تقدر ب 13 طنا.

وأفاد موقع قناة الجديد اللبنانية فإن الشرطة القضائية ضبطت شحنة مواد مخدرة تتضمن حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت.

وأوضحت أن العملية تمت بالتعاون بين الشرطة القضائية والجمارك، وأسفرت عن ضبط شحنة من المخدرات تزن 13 طناً في مرفأ بيروت.

وأكدت ان الشحنة كانت متجهة إلى نيجيريا، متوقعة أن تحتوي الشحنة على صناديق من الكبتاغون وغيرها، لافتة إلى أن التفتيش لا زال جارياً.

ومن جانبها، قالت صحيفة "النهار" أن شحنة المخدّرات كانت مموّهة في صناديق من مسحوق العصير، متّجهة إلى السودان كمحطة أولى.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية بسام مولوي يقوله ان "التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية"، مؤكدا ان لبنان "لن يدخر جهداً في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب".

"ضبطت الشرطة القضائية وبالتعاون مع الجمارك شحنة مخدرات تزن 13 طناً في مرفأ بيروت كانت متوجهة الى نيجيريا"، إن هذا الإجراء لم يحلّ ولن يحلّ المشكلة.

لقد كشفت الشرطة القضائية عن وجهة الشحنة لكنّها لم تتطرق الى مصدرها. — Samir Geagea (@DrSamirGeagea) January 27, 2022



وتعليقاً على ضبط الشحنة، أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" أنّ "هذا الإجراء لم يحلّ ولن يحلّ المشكلة"، قائلاً: "لقد كشفت الشرطة القضائية عن وجهة الشحنة لكنّها لم تتطرق إلى مصدرها".

وسأل جعجع عبر "تويتر": "هل هبطت يا ترى شحنة الكبتاغون الجديدة من السماء على مرفأ بيروت؟ أم أنّها أتت من مكان ما في لبنان؟ هنا بيت القصيد. وإن لم تعالج الدولة اللبنانية هذه النقطة، فهي بالتالي لا تعالج شيئاً".

بالفيديو - الشرطة القضائية تضبط شحنة من المخدرات تزن ١٣ طناً في #مرفأ_بيروتhttps://t.co/PJNj6hM8dH — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) January 27, 2022

قلق وشروط خليجية

وتشكل المخدرات وتهريبها قلقا ليس في لبنان فحسب، بل وفي دول الخليج العربي خصوصا مع تزايد عمليات ضبط المخدرات الواردة من هذا البلد اليها.

وتأكيدا على الخطورة التي تتعاطى دول الخليج من خلالها مع هذه المسألة، فقد ادرجتها ضمن الشروط التي وضعتها لاعادة العلاقات مع لبنان، والتي تكفل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بنقلها الى بيروت الاسبوع الماضي.

ونص الشرط على "التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية".

وكانت السعودية قررت في نيسان/إبريل الماضي، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

كما كانت السعودية قد قالت إن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان. وأضافت أن "على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج".