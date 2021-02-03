ضبط 5 ملايين حبة كبتاجون في ميناء بيروت وجهتها السعودية

"تم ضبط ثلاثة لبنانيين فى القضية يعملون ضمن شبكة مرتبطة بتهريب المخدرات".

ضبط عناصر من الجمارك اللبنانية الأربعاء خمسة ملايين حبة من مخدر "الكبتاجون" في مرفأ بيروت كان من المفترض إرسالها إلى اليونان ثم السعودية، بحسب ما ذكر مسئول فى الجمارك للوكالة الفرنسية للأنباء.

وقال المسئول في الجمارك، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إنه "بناء على معلومات مسبقة، رصدت شعبة المخدرات فى الجمارك الشحنة، وحين وصلت إلى المرفأ قام عناصر الجمارك بتفتيشها ليتبين وجود خمسة ملايين حبة "كبتاجون" في آلة لتصنيع البلاط".

وأشار إلى أنه "تم ضبط ثلاثة لبنانيين فى القضية يعملون ضمن شبكة مرتبطة بتهريب المخدرات"، لافتاً إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى اليونان ومنها إلى السعودية.

وتعد حبوب "الكبتاجون" من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً عن الكوكايين.

