ضجة حول وفاة طالبة اردنية في حرم جامعتها

أثار وفاة وفاة طالبة داخل حرم جامعة الحسين بن طلال في جنوب الأردن، ضجة مما دفع ادارة الجامعة لإصدار بيان توضيحي كشفت من خلال فيه ملابسات الواقعة.

وأوضحت أوضحت الجامعة في البيان أنه "وحسب مصدر طبي في مستشفى معان الحكومي، قامت الطالبة بمراجعة مستشفى معان الحكومي في حدود الساعة السادسة مساء من يوم أمس الأحد الموافق 2 يناير 2022، على إثر شكوى من ألم في صدرها وضيق في تنفسها" لافتة إلى أنه "بعد الإجراءات الطبية من قبل الطبيب المناوب في مستشفى معان الحكومي وإعطائها الأدوية المناسبة للتشخيص الطبي، قام الطبيب المناوب بإخراجها من المستشفى لعدم الحاجة الطبية الى بقائها في المستشفى حسب افادة الطبيب المختص".



وأشار بيان الجامعة إلى أن "الطالبة عادت الى السكن الجامعي، وبعد ما يقارب الساعتين وبحدود الساعة الثامنة والنصف مساء وأثناء تواجدها مع زميلاتها في السكن، أغشي عليها، وتم إبلاغ مشرفات السكن بحالة الطالبة، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة فورا في مثل هذه الحالات واستدعاء أقرب سيارة تابعة للجامعة التي وصلت إلى السكن الجامعي خلال 6 دقائق من التبليغ عن الحالة، دون انتظار لسيارة الإسعاف"، مؤكدا أنه "تم نقل الطالبة الى مستشفى معان الحكومي، الذي يبعد كيلومترا واحدا فقط عن السكن، وأنه على الفور تم إبلاغ الجهات المعنية في الجامعة، والجهات الأمنية التي حضرت الى المستشفى والسكن الجامعي وقامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات، وبعد أن قامت الجهات الطبية والقضائية المختصة بالكشف الأولي على جثة الطالبة، فقد تبين عدم وجود أي كدمات أو إصابات في جسدها".

هذا وأوضحت الجامعة أنه "بناء على أمر المدعي العام، تم تحويل جثة الطالبة إلى المركز الوطني للطب الشرعي بمستشفى البشير، للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة"، مشيرة إلى أن "رئيس الجامعة ومنذ حدوث الحادثة مساء أمس، أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الجامعة للتحقيق وبيان جميع ملابسات الحادثة التي تعرضت لها الطالبة".

ودعت الجامعة وسائل الإعلام والطلبة إلى "أخذ المعلومة من مصادرها وعدم الترويج لأي معلومات دون التحقق منها"، وقالت: "نأمل من جميع الأحبة الإعلاميين والمواقع الإلكترونية الني نعتز بدورها، والطلبة، إلى أخذ المعلومة من مصادرها وعدم الترويج لأي معلومات دون التحقق منها، مراعاة لأهل الطالبة المتوفاة، وتحقيقا للموضوعية والدقة في نشر الخبر"، مؤكدة جاهزيتها الدائمة والمستمرة للتعامل الفوري في مثل هذه الحالات الطبية الطارئة، ونعت الجامعة الطالبة التي وافتها المنية.

وأثارت وفاة طالبة جامعية في الأردن إثر وعكة صحية ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أنها لقيت مصرعها "بسبب إهمال مشرفات السكن".