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ضحايا جراء اعصار مدمر يضرب "نيو أورليانز" الأمريكية (فيديو وصور)

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 07:46
وقع الإعصار مع استمرار نظام عاصفة كبير في اختراق أجزاء من جنوب الولايات المتحدة
وقع الإعصار مع استمرار نظام عاصفة كبير في اختراق أجزاء من جنوب الولايات المتحدة

ترك إعصار كبيرضرب نيو أورليانز الأمريكية، آثارا مدمرة خلفه، حيث أبلغ المسؤولون عن وفاة شخص ووقوع العديد من الإصابات بين السكان، كما تسبب  بأضرار وتدمير للجناح التاسع السفلي للمدينة.

ووقع الإعصار مع استمرار نظام عاصفة كبير في اختراق أجزاء من جنوب الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل شخص آخر في تكساس، وإصابة أكثر من عشرين.

وأفاد مسؤولون في سانت برنارد، مساء الثلاثاء، بأن هناك شخصين على الأقل محاصران في منازلهم بعد أن ضرب الإعصار حي العربي، وهو جزء من منطقة مترو نيو أورلينز.

وأبلغت شركة "Entergy New Orleans" عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأحياء المتضررة، وقالت أطقمها إنها ما زالت تقيم الأضرار حتى ليلة الثلاثاء.

وتضرر كل من الجناح التاسع السفلي والعربي بشدة من إعصار كاترينا في عام 2005.

وضرب الإعصار الجديد المدينة في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، ويمكن رؤيته في مواقع حول شرق نيو أورلينز. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أبراجا وممتلكات مهدمة، ونصحت السلطات السكان بالبحث عن مأوى.

 

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