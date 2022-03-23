ضحايا جراء اعصار مدمر يضرب "نيو أورليانز" الأمريكية (فيديو وصور)

ترك إعصار كبيرضرب نيو أورليانز الأمريكية، آثارا مدمرة خلفه، حيث أبلغ المسؤولون عن وفاة شخص ووقوع العديد من الإصابات بين السكان، كما تسبب بأضرار وتدمير للجناح التاسع السفلي للمدينة.

ووقع الإعصار مع استمرار نظام عاصفة كبير في اختراق أجزاء من جنوب الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل شخص آخر في تكساس، وإصابة أكثر من عشرين.

LARGE tornado in New Orleans on ⁦@wdsu⁩ sky camera: pic.twitter.com/XqUyq2FwmF — Trevor Birchett ⚡️ (@weathertrevor) March 23, 2022

وأفاد مسؤولون في سانت برنارد، مساء الثلاثاء، بأن هناك شخصين على الأقل محاصران في منازلهم بعد أن ضرب الإعصار حي العربي، وهو جزء من منطقة مترو نيو أورلينز.

وأبلغت شركة "Entergy New Orleans" عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأحياء المتضررة، وقالت أطقمها إنها ما زالت تقيم الأضرار حتى ليلة الثلاثاء.

Heartbreaking scene from New Orleans Metro. Significant damage reported in Arabi/Lower Ninth Ward. 📸Clint, Chalmette looking towards Arabi. @weatherchannel pic.twitter.com/oZA1sI74hZ — Scot Pilié (@ScotPilie_Wx) March 23, 2022

tornado rips the New Orleans and the greater New Orleans area.

Video via: Reggie Ford showing the devastation in Arabi, Louisiana — 5 minutes outside of New Orleans lower 9th ward. #NOLA #9thward #Arabi #tornado pic.twitter.com/ecfFYB0F4d — NewsNowCanadaIndependentMedia NNCIM (@NNCIM2) March 23, 2022

وتضرر كل من الجناح التاسع السفلي والعربي بشدة من إعصار كاترينا في عام 2005.

وضرب الإعصار الجديد المدينة في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، ويمكن رؤيته في مواقع حول شرق نيو أورلينز. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أبراجا وممتلكات مهدمة، ونصحت السلطات السكان بالبحث عن مأوى.