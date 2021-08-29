ضحايا جراء انفجار يهز محيط مطار "كابل"

هز انفجار عنيف محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، أدى بحسب تقارير أولية إلى سقوط عشرات المصابين.

وذكرت وسائل اعلام أن الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عشرات المصابين جراء الانفجار.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر مطلع تأكيده أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي.

ونقلت وكالة Aśvaka عن شهود عيان قولهم إن صاروخا أصاب منزلا سكنيا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل.