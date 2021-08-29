ضحايا جراء انفجار يهز محيط مطار "كابل"

هز انفجار عنيف محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل، أدى بحسب تقارير أولية إلى سقوط عشرات المصابين.
وذكرت وسائل اعلام أن الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تتحدث عن عشرات المصابين جراء الانفجار.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار
#BREAKING— Sashanka Chakraborty 🇮🇳 (@SashankGuw) August 29, 2021
Another big explosion rocks #Kabul!Blast reportedly near #KabulAirport.#Afghanishtan pic.twitter.com/smAUgwJIlN
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر مطلع تأكيده أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي.
Breaking : A big Blast near #KabulAiport , #Kabul #KabulAttack #Kabul_Airport #Afganistan #AfganistanBurning #ISIS_K #ISIS #ISISKhurasan #ISISAttack #pakistanistaliban #KabulBlast pic.twitter.com/S0NnjQTa7S— Prashant Sahu 🇮🇳 (@suryanandannet) August 29, 2021
ونقلت وكالة Aśvaka عن شهود عيان قولهم إن صاروخا أصاب منزلا سكنيا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل.