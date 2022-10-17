ضحية جديدة في مصر: قتلها خطيبها بعد ان رفضت اتمام الزواج

اقدم مواطن مصري على قتل خطيبته في في محافظة بورسعيد، بعد رفضها إتمام الزواج منه لتضاف الضحية الى مجموعة من الفتيات المصريات اللواتي قتلن لذات السبب

وقالت مصادر اعلامية مصرية ان زوجة عن المجني عليها ابلغت الامن في بورسعيد بعثورها على جثة الضحية خلود السيد حسن (21 عاما)، جثة هامدة بالمنزل حسب صحيفة الاهرام

من جهتها قالت صحيفة احبار اليوم ان الاجهزة الامنية القت القبض على شاب "قتل" خطيبته ببورسعيد، في انتظار تقديمه للنيابة للتحقيق معه.

وافادت مصادر اعلامية مصرية ان الضحية يتيمة الأبوين، وتقطن مع شقيقيها (خمسة و19 عاما) بسطح نفس العمارة وقد تعرفت على القاتل في مصنع ملابس جاهزة بمنطقة الاستثمار، وقام بخطبتها منذ ثلاثة أشهر.

لكن خلود أبلغت الجاني بفسخ الخطبة وأنها لا تريد إتمام الزواج وقامت بتقديم استقالتها من العمل منذ ثلاثة أيام حتى لا تراه مرة أخرى، وهو ما دفعه لتهديدها بالقتل إذا رفضت الزواج منه، ونفذ تهديده بالفعل بعد تاكده من استقالتها من العمل

وشهدت مصر خلال الاشهر الماضية عدة جرائم قتل لطالبات وفتيات لرفضهن الزواج من القاتلين بدات بواقعة ذبح الطالبة الجامعية، نيرة أشرف، أمام بوابة جامعتها في مدينة المنصورة، وبعدها وقعت حادثة مقتل فتاة جامعية أخرى تدعى سلمى في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.