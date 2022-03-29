ضخ مليارات الدولارات في البنوك المصرية

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وجود اتفاق بين مصر وقطر على ضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، فيما تحدثت تقارير عن ضخ العملاء المصريين نحو ربع تلريون في احد البنوك نتيجة رفع الفائد

ضخ المليارات من قطر الى البنوك المصرية

وأشارت إلى أنه عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.

ضخ ربع تلريون

في الاثناء ارتفعت حصيلة بيع شهادات الـ18% لدى بنكي الأهلي ومصر نحو 267 مليار جنيه خلال 8 أيام، منذ طرح الشهادة عقب قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح، أن حصيلة شهادات الـ18% بلغت حتى نهاية اليوم الثامن 180 مليار جنيه في البنك الأهلي وفق موقع القاهرة 24 الالكتروني

وارتفعت حصيلة شهادة الـ18% خلال 8 أيام في بنك مصر إلى نحو 87 مليارات جنيه، حسب محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك.

وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

وفي السياق ذاته، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وكشف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات، وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهّد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

وأشار المركزي إلى أن لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.