ضربات جوية للجيش العراقي على "أوكار" لداعش في الأنبار

وجه الجيش العراقي ضربات جوية استهدفت "أوكارا" لتنظيم داعش ضمن محافظة الأنبار غربي البلاد، وفق ما اعلنت خلية الإعلام الأمني الأربعاء.

وقالت الخلية في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ان "القوات الخاصة في الجيش العراقي (نفذت) فجر اليوم الأربعاء، عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها ست ضربات جوية من طائرات القوة الجوية على خمسة أهداف في مناطق جنوبي قضاء الرطبة، حيث تم استهداف أوكار للإرهابيين”.

وأضاف البيان أن “هذه العملية .. تعد من العمليات النوعية المشتركة المهمة التي نفذها الأبطال في قواتنا الامنية لمتابعة بقايا عصابات داعش الإرهابية”.

وفي بيان سابق الاربعاء، قالت خلية الاعلام الامني انه تم كذلك توجيه ضربتين جويتين استهدفتا" وكراً للإرهابيين بالقرب من" وادي ابو موقانير ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة، في الحدود الإدارية لمحافظة الانبار".

واضاف ان قوة من الفرقة السابعة شرعت في تفتيش المكان المستهدف.

على صعيد اخر، قالت الخلية ان طائرات القوة الجوية العراقية نفذت ضربة جوية في جبال ماما ضمن محافظة كركوك أسفرت عن "مقتل ارهابيين اثنين".

وتنظيم "داعش" لا يزال ينشط في محافظات صلاح الدين، والأنبار، وكركوك، في وقت تكافح فيه القوات العراقية لاحتواء هجمات مسلحي التنظيم، من خلال شنّ عمليات أمنية وعسكرية شمالي وغربي وشرقي البلاد.