ضربات روسية جديدة.. القوات الأوكرانية تمنع سكان "خيرسون" من مغادرتها

شنت القوات الروسية، ضربات جديدة، استهدفت عددا من المدن والمناطق في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وافاد مسؤولون أوكرانيون، أن العاصمة "كييف" تعرضت لسقوط صاروخين روسيين من طراز "كروز"، كما تعرضت مدينتي دنيبرو (وسط) وأوديسا المطلة على البحر الأسود لضربات الروسية.

وتأتي تلك الهجمات الأخيرة، في سياق الضربات الروسية المكثفة، التي تستهدف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، لشل قدرات القوات العسكرية الأوكرانية

من جهة أخرى قالت الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، إن السلطات الأوكرانية منعت السكان من مغادرة مدينة خيرسون، كما عملت على إغلاق الميناء النهري فيها.

واضافت الإدارة الإقليمية، أنه كان يمكن للسلطات الأوكرانية، أن تسمح للسكان بالخروج من الجزء الغربي لخيرسون، لكن ذلك أصبح غير متاح في الوقت الحالي.

وتأتي تصريحات الإدارة الإقليمية، بعد إعلان السلطات الأوكرانية، إغلاقها للمر المائي الذي يؤدي إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبر، حيث تتواجد القوات الروسية، بعد انسحابها من الضفة الغربية للنهر.

وأعربت الإدارة الإقليمية، عن مخاوفها من تعرض سكان خيرسون لأعمال انتقامية من قبل القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن لديها معلومات وأدلة مؤكدة حول القمع الذي تمارسه تلك القوات ضد "المدنيين".