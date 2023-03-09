ضربات روسية على أنحاء أوكرانيا وانفجارات تدوي في كييف

طالت ضربات روسية مكثفة انحاء واسعة من اوكرانيا الخميس، ودوت اصوات انفجارات في كييف، في وقت قالت القوات الاوكرانية انها تصدت لاهداف في سماء العاصمة.

وتاتي الضربات في استمرار للحملة الروسية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية في اوكرانيا منذ شهور، والتي تتسبب بانقطاعات واسعة لامدادات المياه والكهرباء، وكذلك التدفئة التي تعتبر امرا حيويا جدا في ظل الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة.

وطال القصف خصوصا منطقتي خاركيف وأوديسا شرقي وجنوبي اوكرانيا، وذلك بالتزامن مع سماع اصوات انفجارات لم تحدد طبيعتها في حيّ هولوسييفسكي في كييف، بحسب ما افاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر مواقع التواصل.

وقالت مؤسسة إنيرغواتوم، وهي مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا الخميس، ان ضربة صاروخية روسية تسببت في انقطاع خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية ومنظومة الطاقة في البلاد.

وتعرضت مدينة خاركيف ومنطقتها شرقي البلاد الى نحو 15 ضربة متتالية بحسب ما اعلن منشور لحاكم المنطقة أوليغ سينيغوبو، والذي قال ان "المحتلّين (الروس) يستهدفون مجدّداً بنى تحتية حيوية"، مضيفا ان مبنى سكنيا خاصا اصيب كذلك في القصف.

وايضا اكد قال رئيس بلدية مدينة خاركيف، عاصمة المنطقة، ان الضربات طالت البنية التحتية للطاقة، ما ادى الى "مشاكل" في امداد أجزاء من المدينة بالكهرباء.

علما ان ضربات كانت شنتها القوات الروسية على خاركيف منتصف كانون الثاني/يناير ادت الى الحاق اضرار كبيرة وواسعة في منشآت الطاقة.

وفي اوديسا جنوبي البلاد، تحدث حاكم المنطقة ماكسيم مارشينكو عن "ضربة صاروخية ضخمة" طالت البنى التحتية للطاقة والحقت اضرارا بمبان سكنية في المدينة، ولكن دون سقوط ضحايا.

على ان مصادر طبية في اوديسا اشارت الى اصابة شخصين على الاقل في المدينة التي اضطرت سلطاتها الى تقنين امدادات الكهرباء نتيجة القصف.

وفي سياق متصل، دعا سيرغي غماليي حاكم منطقة خميلنيتسكي غربي اوكرانيا السكان الى التزام الملاحئ في ظل الضربات التي طالت البني التحتية الحيوية للمنطقة.

وأفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية.بان انفجارات دوّت انفجارات دوت ايضا في مناطق منها ميكولاييف جنوبي البلاد، وولفيف (غرب) ودنيبرو (شرق).