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ضربة أميركية على سوريا تقتل قيادي في داعش

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 06:10
ضربة أميركية على سوريا تقتل قيادي في داعش

البوابه - كشفت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية عن مصرع خالد إياد أحمد الجبوري القيادي في تنظيم تنظيم "الدولة الإسلامية ( داعش ) في قصف نفذته يوم أمس في سوريا.

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وأوضحت القيادة عبر بيان أصدرته أن خالد الجبوري كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات داعش في أوروبا كما قام بتطوير شبكة قيادة التنظيم.

ولفتت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية أن مقتل الجبوري سيعطل مؤقتا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية.

وأكد الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية أن داعش ما يزال يمثل تهديدا للمنطقة وما وراءها.

لافتة إلى أنه ورغم تدهور تنظيم داعش إلا أنه ما زال قادرا على إجراء عمليات داخل المنطقة مع رغبته بالضرب خارج منطقة الشرق الأوسط.

 

 

كلمات دالة:خالد إياد أحمد الجبوريخالد الجبوريداعشسورياالجبوري

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