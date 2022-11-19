ضربة اوكرانية "هائلة" على محطة زابوروجيه النووية

قالت مصادر اعلامية روسية نقلا عن مسؤولين مطلعين ان القوات الاوكرانية وجهت عدة هجمات مباغته على محطة زابوروجيه النووية وصفت بالضربة الهائلة

ووفق ما نقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية عن مستشار المدير العام لشركة "روزنرغواتوم"، رينات كارشا، قوله ان القوات الأوكرانية اقدمت في وقت متأخر من اليوم السبت، على توجيه ضربات وقصف شديدين محيط محطة زابوروجيه النووية.

وقال ان القوات الاوكرانية وجهت الي 12 ضربة على المحطة ومحيطها ، واصفا العملية بـ"الضربة الهائلة".

وقال "نحن نتحدث عن محيط المحطة نفسها، وليس عن المنطقة الصناعية"

وزابوروجيه مدينة تقع على ضفاف نهر الدنيبر جنوبي وسط أوكرانيا،. وهي سادس أكبر مدينة في البلاد بعدد سكان 790,000 نسمة (تعداد 2007) وتعتبر مركزاً صناعياً هاماً في فترة الحكم السوفيتي وحتى الآن، كما تعد رابع أكبر مركز صناعي في أوكرانيا تزدهر فيها صناعات المعادن الحديدية وغير الحديدية والكيماويات والبناء. وفيها العديد من المؤسسات الصناعية.

وتعتبر محطة زاباروجيه (Zaporizhzhia) الواقعة في جنوب أوكرانيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، على بعد نحو 200 كيلومتر من إقليم دونباس. كما تعتبر حسب المؤسسات والوكالات الدولية واحدة من أكبر 10 محطات للطاقة النووية في العالم، حيث تحتوي على 6 مفاعلات نووية، وسيطرت عليها القوات المسلحة الروسية في مارس/آذار 2022 بعد اسابيع قليلة من العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا