ضرب وشد شعر بين امهات لبنانيات في مدرسة

اظهر فيديو متداول على مواقع لبنانية معركة حامية الوطيس بين امهات لبنانيات في احدى مدارس البلاد بسبب خلافات بين ابناءهن

وقالت تقارير ان المعركة الانثوية الناعمة اندلعت بين الامهات داخل مدرسة البدّاوي في طرابلس شمال لبنان وقد زهرن وهنّ يتشاجرن ويقمن بضرب بعضهن لأسباب رجحها متابعون بانها نتيجة خلافات بين الابناء

وظهرت السيدات يقمن بالشجار فيما كن يحملن اطفالهن

ويبدو ان الامهات كن في تجمع قبل ان تندلع المعركة، فيما وقف احد الرجال خائفا من التدخل لفض الاشتباك في الوقت الذي لم تسلم احدى الطفلات من الجذب العنيف من شعرها